В Кальном палатку с овощами установили на проезжей части

В Рязани в микрорайоне Кальном ларек для торговли овощами и фруктами установили частично на проезжей части. Пост об этом опубликован в группе «Типичная Рязань».

В Рязани в микрорайоне Кальном ларек для торговли овощами и фруктами установили частично на проезжей части. Пост об этом опубликован в группе «Типичная Рязань».

По словам автора поста, вопрос с несанкционированной торговлей на улице Кальной в районе дома № 7 не решается второй год. В администрацию города направили обращения, был получен ответ о штрафовании и планируемой ликвидации «вагончиков».

«По факту ничего не изменилось, только переместили ларек на проезжую часть, что влечет опасность для участников дорожного движения», — сообщается в посте.

При этом рязанцы заметили правоохранителей возле торговой точки.

Сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба регионального УМВД.