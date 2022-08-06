Под Рязанью на трассе М5 перевернулась легковушка
В Рязанском районе на трассе М5 «Урал» в пятницу, 5 августа, произошло серьезное ДТП. Видео с места происшествия опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».
В Рязанском районе на трассе М5 «Урал» в пятницу, 5 августа, произошло серьезное ДТП. Видео с места происшествия опубликовано в группе
По словам очевидцев, ДТП произошло около 22:00 недалеко от деревни Турлатово. В результате аварии машина перевернулась на крышу.
На месте работали сотрудники МЧС. Пострадавших забрала скорая помощь.
Выясняются подробности аварии.