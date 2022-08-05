В Рязани построят железнодорожные пути к индустриальному парку «Рязанский» за 400 миллионов рублей

Согласно документации, грузооборот по путям составит 0,495 млн тонн в год. Срок выполнения работ — восемь месяцев.

В Рязани построят пути необщего пользования к индустриальному парку «Рязанский», примыкающие к станции Дягилево. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Корпорация развития Рязанской области выделила на строительство 400 млн 614 тысяч 590 рублей. Подрядчик выполнит вынос кабелей РЦС-6, земляные и укрепительные работы, устройство переездов, верхнее строение пути, установит водопропускные трубы, сети электроснабжения, шумозащитный экран и жележнодорожные весы.

Согласно документации, грузооборот по путям составит 0,495 млн тонн в год, в том числе 0,320 млн тонн в год по отправлению и 0,175 млн. тонн в год по прибытию. Предусмотрены следующие грузы — контейнеры, нефтехимия в танк-контейнерах, рефгрузы в контейнерах, инертные материалы, пиломатериалы.

Срок выполнения работ составит восемь месяцев.