Власти Касимова планируют ликвидировать детсад, полгода назад они обещали этого не делать

По словам депутата касимовской думы Соловьева, набор детей в детсад № 2 на 2022-2023 года искусственно заблокировали для аргументации о недоборе. При этом детский сад№ 15 в микрорайоне Сиверка переполнен и родители вынуждены возить своих детей в центр города.

Администрация Касимова планирует ликвидировать филиал детского сада № 18, хотя полгода назад обещали этого не делать. Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат касимовской думы Владимир Сорокин.

По словам Сорокина, касимовские чиновники придумали «план-двухходовку». В конце 2021 года администрация города решила ликвидировать как юридическое лицо детсад № 2 и присоединить его к саду № 18.

«В качестве экономического обоснования своего решения чиновники сослались на желание сэкономить бюджетные средства в размере 632 тысяч 645 рублей в год за счет сокращения одной ставки заведующей и 0,5 ставки бухгалтера в условиях снижения количества воспитанников в детских садах. При этом чиновники объявили, что оба детсада продолжат предоставление общеобразовательных услуг детям как одно юридическое лицо, но в двух здания: на улице 50 лет СССР № 10 и на площади Пушкина № 28», — рассказал депутат.

Кроме того, в документе указано, что весь педагогический и обслуживающий персонал сохранят и не придется переводить воспитанников в другие образовательные организации. В результате решения о реорганизации, принятого исполняющей обязанности главы города Светланой Андреевой, детсад № 2 продолжил свою работу с 11 марта 2022 года уже как филиал МБДОУ «Детский сад № 18».

«Однако спустя два месяца снова собирается, практически в прежнем составе, та же самая комиссия городской администрации. И вдруг, абсолютно вразрез своему предыдущему решению, заявляет, что вновь созданный филиал детского сада № 18, новоиспеченное структурное подразделение детский сад № 2, нужно срочно расформировать и полностью ликвидировать, часть воспитателей и персонала уволить, детей перевести в другие дошкольные учреждения, а двухэтажное здание, площадью 333 квадратных метра и земельный участок 2 100 квадратных метра, расположенные в самом центре города, изъять из оперативного управления ДОУ и передать в городскую казну, конечно, для „повышения эффективности управления муниципальным имуществом“. Вот только „доводы“ и „аргументы“ в обоснование этого решения чиновники привели явно надуманные, искусственные, откровенно ложные и даже злонамеренно созданные ими же самими», — отметил Сорокин.

Исходя из заключения комиссии, здание детсада, находящееся на площади Пушкина № 28, ликвидируют из-за «неэффективности деятельности двух разновозрастных групп, а также экономической нецелесообразности содержания структурного подразделения при маленьком количестве воспитанников и больших вложениях для содержания помещений, коммунальных платежей, организации санитарно-эпидемиологических и противопожарных мероприятий». Таким образом, администрация Касимова хочет повысить качество образовательного процесса и эффективность расходования бюджетных средств в сфере образования.

«Показателем эффективности воспитательно-образовательного процесса является вовсе не количество и возраст воспитанников в группах, а уровень и качество подготовки детей к обучению в школе. Как раз здесь у детсада № 2 дела всегда обстояли отлично. Пример тому данные со старого сайта сада. Кроме того, набор детей в этот сад на 2022-2023 года был искусственно заблокирован и фактически сорван чиновниками с целью создания нужной „убийственной аргументации“ о недоборе, а желающих просто отговорили. Например, многие родители из микрорайона Сиверка, где детский сад № 15 переполнен, вынуждены возить детей в сады в центре города. Предполагается, что до конца 2022 года экономия составит 976,3 тысяч рублей. Это надо же, какие деньжища приходится тратить господам на нерентабельную, заведомо убыточную социальную сферу», — подытожил депутат.

Копии заключений по итогам заседании комиссий прилагаются.