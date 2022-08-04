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В Путятинском районе на федеральной трассе произошло ДТП с участием грузовика
Авария случилась в среду, 3 августа, на 311 километре трассы М-5 «Урал»

В Путятинском районе на федеральной трассе произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Авария случилась в среду, 3 августа, на 311 километре трассы М-5 «Урал», в центре Путятина.

По предварительной информации, 55-летний житель Подмосковья, управлявший большегрузом Scania R440, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Hyundai Sonata.

Автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет.

Проводится проверка.