В Путятинском районе на федеральной трассе произошло ДТП с участием грузовика

Авария случилась в среду, 3 августа, на 311 километре трассы М-5 «Урал»

В Путятинском районе на федеральной трассе произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщило издательство « Пресса ».

Авария случилась в среду, 3 августа, на 311 километре трассы М-5 «Урал», в центре Путятина.

По предварительной информации, 55-летний житель Подмосковья, управлявший большегрузом Scania R440, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Hyundai Sonata.

Автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет.

Проводится проверка.