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В Пронском районе перевернулся «КамАЗ», груженный зерном
Авария произошла в четверг, 4 августа, на трассе «Рязань — Скопин».

В Пронском районе перевернулся «КамАЗ», груженный зерном. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Авария произошла в четверг, 4 августа, на трассе «Рязань — Скопин» около села Гремяки.

По словам очевидцев, автомобиль ехал в сторону Рязани. «КамАЗ» перевозил зерно нового урожая из ООО «Авангард». По предварительной информации, грузовик перевернулся, уйдя вправо на обочину. Зерно высыпалось полностью.

Как сообщила главный врач новомичуринской МРБ Наталья Черницына, 64-летнему водителю грузовика оказали необходимую помощь. Он отказался от госпитализации. Его состояние оценили как удовлетворительное.