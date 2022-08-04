Центробанк анонсировал сокращение банковских операций с валютой
Отмечается, что риски для граждан и бизнеса создают блокировка российских активов недружественными странами, а также операционные ограничения на проведение расчетов в основных мировых резервных валютах.
Центробанк анонсировал сокращение банковских операций с валютой. Об этом
В обращении отмечается, что блокировка российских активов недружественными странами и ограничения на проведение расчетов в основных мировых валютах создают риски для россиян и российского бизнеса.
В ЦБ сообщили, что будут содействовать процессу девалютизации и предупредили о дополнительных мерах для сокращения банковских операций в долларах США и евро.
Также уточняется, что регулятор намерен решать проблемы с заблокированными активами.