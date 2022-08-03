Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
27°
Чтв, 04
29°
Птн, 05
28°
ЦБ USD 60.16 -1.89 03/08
ЦБ EUR 61.27 -1.98 03/08
Нал. USD 63.55 / 62.25 03/08 12:08
Нал. EUR 66.55 / 63.12 03/08 12:08
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
4 502
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
5 517
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
10 737
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
14 907
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанские полицейские за сутки нашли 17 нарушений закона мигрантами
Рейд прошел 2 августа на территории региона.

В Рязанской области прошел рейд по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Итоги проверки в среду, 3 августа, опубликовали на сайте регионального УМВД.

Рейд прошел 2 августа на территории региона. В нем принимали участие сотрудники отдельного батальона ППСП и ГИБДД УМВД, УФСБ России по Рязанской области и специалисты восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора центрального федерального округа федеральной службы по надзору в сфере транспорта на территории города Рязани.

За сутки выявили:

  • пять нарушений по миграционной направленности;
  • восемь правонарушений по линии безопасности дорожного движения;
  • шесть правонарушений по линии государственного автодорожного надзора.

На всех участников составили административные протоколы. Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.