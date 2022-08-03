Рязанские полицейские за сутки нашли 17 нарушений закона мигрантами

Рейд прошел 2 августа на территории региона.

В Рязанской области прошел рейд по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Итоги проверки в среду, 3 августа, опубликовали на сайте регионального УМВД.

Рейд прошел 2 августа на территории региона. В нем принимали участие сотрудники отдельного батальона ППСП и ГИБДД УМВД, УФСБ России по Рязанской области и специалисты восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора центрального федерального округа федеральной службы по надзору в сфере транспорта на территории города Рязани.

За сутки выявили:

пять нарушений по миграционной направленности;

восемь правонарушений по линии безопасности дорожного движения;

шесть правонарушений по линии государственного автодорожного надзора.

На всех участников составили административные протоколы. Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.