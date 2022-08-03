Рязанские полицейские за сутки нашли 17 нарушений закона мигрантами
Рейд прошел 2 августа на территории региона.
В Рязанской области прошел рейд по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Итоги проверки в среду, 3 августа,
Рейд прошел 2 августа на территории региона. В нем принимали участие сотрудники отдельного батальона ППСП и ГИБДД УМВД, УФСБ России по Рязанской области и специалисты восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора центрального федерального округа федеральной службы по надзору в сфере транспорта на территории города Рязани.
За сутки выявили:
- пять нарушений по миграционной направленности;
- восемь правонарушений по линии безопасности дорожного движения;
- шесть правонарушений по линии государственного автодорожного надзора.
На всех участников составили административные протоколы. Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.