Рязанка рассказала о нападении бойцовой собаки на двоих детей в Лесопарке

По ее словам, хозяйка питомца «спокойно сидела и наблюдала за ситуацией и просто дала ей вкусняшку, как будто как похвалила…».

В Рязани бойцовая собака напала на двоих детей. Об этом сообщила анонимная пользовательница в группе RZN_Life.

Инцидент произошел в Лесопарке.

Женщина рассказала о девушке, которая гуляет с собакой бойцовской породы без намордника. По словам пользовательницы, хозяйка «спокойно» отпускает животное с поводка.

«На моих глазах собака накинулась на девочек, которые ехали на самокате, после чего питомец подошёл к хозяйке, которая спокойно сидела и наблюдала за ситуацией и просто дала ей вкусняшку, как будто как похвалила…» — написала подписчица группы.