В Рязани парк снегоуборочной техники изношен на 80 процентов

На следующем заседании гордумы планируется обсудить увеличение финансирования для закупки новой техники.

В Рязани парк снегоуборочной техники изношен на 80 процентов. Об этом сообщили на совещании представителей управления благоустройства города, ДБГ в гордуме.

На очередном заседании депутаты обсудили подготовку города к зимнему периоду. Отмечалось, что штат дирекции благоустройства укомплектован наполовину, а 80% техники — изношена.

На следующем заседании гордумы планируется обсудить увеличение финансирования для закупки новой техники.