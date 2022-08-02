В Рязани и Касимове появятся фестивальные площадки и туристическая навигация

Они победили в конкурсе проектов туристических центров городов.

Рязань и Касимов победили в конкурсе проектов туристических центров городов. Об этом во вторник, 2 августа, говорится в группе «Главархитектура Рязанской области».

Благодаря этому, в двух городах региона появятся городские туалеты, фестивальные площадки и туристическая навигация. В навесах для туристов и горожан расположат информационные стенды с описанием и навигацией до достопримечательностей. Там же можно будет зарядить гаджеты, припарковать велосипед и отдохнуть.

В Рязани установят уличные туалеты. Они появятся в Соборном парке, на улице Павлова, на Лыбедском бульваре и на улице Новослободской. На Лыбедском бульваре также будут развиваться выставочные и ярмарочные площадки.

В Касимове оборудуют смотровые площадки на набережной, установят уличные туалеты и системы навигации.

Также благодаря конкурсу местные предприниматели получат субсидию на приведение вывесок и рекламы к единому стилю.