В Липецке питбуль оторвал трехлетнему ребенку часть уха, пока его мать выпивала с друзьями
После нападения собаки, мальчика и его сестру передали отцу. Проводится проверка.
В Липецке питбуль оторвал трехлетнему ребенку часть уха, пока его мать выпивала с друзьями. Об этом
Как рассказал отец мальчика, ребенок живет с 30-летней матерью — его гражданской женой, которая часто выпивает.
Ночью 14 августа во время очередного застолья взрослых, собака гостей напала на ребенка и покусала его. мать отвезла его в больницу и продолжила выпивать с друзьями.
В полиции сообщили, что семья находится на профилактическом учете с марта 2022 года.
После нападения собаки, мальчика и его сестру передали отцу. Проводится проверка.