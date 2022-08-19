В Липецке питбуль оторвал трехлетнему ребенку часть уха, пока его мать выпивала с друзьями

После нападения собаки, мальчика и его сестру передали отцу. Проводится проверка.

В Липецке питбуль оторвал трехлетнему ребенку часть уха, пока его мать выпивала с друзьями. Об этом пишет «Вести-Липецк».

Как рассказал отец мальчика, ребенок живет с 30-летней матерью — его гражданской женой, которая часто выпивает.

Ночью 14 августа во время очередного застолья взрослых, собака гостей напала на ребенка и покусала его. мать отвезла его в больницу и продолжила выпивать с друзьями.

В полиции сообщили, что семья находится на профилактическом учете с марта 2022 года.

После нападения собаки, мальчика и его сестру передали отцу. Проводится проверка.