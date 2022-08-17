В Рязани детям погибших военных на спецоперации станут выдавать бесплатное питание в школах
Для получения льготы потребуется предоставить заявление от родителя или законного представителя и необходимые документы.
В Рязани детям погибших военных на спецоперации станут выдавать бесплатное питание в школах. Соответствующее постановление администрации города опубликовали в среду, 17 августа.
Согласно документу, право на питание получат «дети военнослужащих, один из родителей которых погиб в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики».
Для получения льготы потребуется предоставить заявление от родителя или законного представителя и необходимые документы.