Под Рязанью 26-летний водитель на «ВАЗе» вылетел в кювет
Пострадали шесть человек.
Под Рязанью водитель на автомобиле «ВАЗ» вылетел в кювет. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась во вторник, 16 августа, примерно в 05.00 на 482 километре автодороги «Золотое кольцо» в деревне Кельцы Рязанского района. Там 26-летний рязанец на автомобиле «ВАЗ» вылетел в кювет.
Пострадали водитель и пять его пассажиров. Им потребовалась медицинская помощь.
По данному факту проводится проверка.