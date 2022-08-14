В Касимовском районе разбилась легковушка
В Касимовском районе в воскресенье, 14 августа, в ДТП попал легковой автомобиль. Фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Автоклуб города Касимов».
В Касимовском районе в воскресенье, 14 августа, в ДТП попал легковой автомобиль. Фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Автоклуб города Касимов».
Авария произошла на повороте к деревне Лощинино.
Машина получила серьезные повреждения.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.