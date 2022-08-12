В Рязани арестовали бизнесмена Александра Канунникова по делу о коррупции при закупках. Об этом в четверг, 11 августа,
Александра Канунникова подозревают в пособничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Бизнесмена отправили под стражу.
Напомним, речь идет о покупке оборудования по завышенным ценам. Полицейские арестовали троих фигурантов: директора компании «Фармвест» Глеба Кондратьева, консультанта юридического отдела Светлану Бирюкову и директора компании «Фарм плюс» Людмилу Кондратьеву.
Также УФАС накануне выявило сговор 11 компаний, которые договорились не снижать цену на рынках медизделий и медоборудования в 30 закупочных процедурах.
Бывший глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий проходит по делу свидетелем.