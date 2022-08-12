В Рязани арестовали бизнесмена Александра Канунникова по делу о коррупции при закупках

Александра Канунникова подозревают в пособничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

В Рязани арестовали бизнесмена Александра Канунникова по делу о коррупции при закупках. Об этом в четверг, 11 августа, сообщила «Новая Газета — Рязань» со ссылкой на пресс-службу советского районного суда.

Александра Канунникова подозревают в пособничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Бизнесмена отправили под стражу.

Напомним, речь идет о покупке оборудования по завышенным ценам. Полицейские арестовали троих фигурантов: директора компании «Фармвест» Глеба Кондратьева, консультанта юридического отдела Светлану Бирюкову и директора компании «Фарм плюс» Людмилу Кондратьеву.

Также УФАС накануне выявило сговор 11 компаний, которые договорились не снижать цену на рынках медизделий и медоборудования в 30 закупочных процедурах.

Бывший глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий проходит по делу свидетелем.