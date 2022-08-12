В Дягилеве полицейские поймали нетрезвого водителя на мотоцикле без «прав»

Нарушителя остановили на маршруте патрулирования на пятом Дягилевском проезде.

В Дягилеве полицейские поймали нетрезвого водителя на мотоцикле. Подробности задержания в пятницу, 12 августа, привела пресс-служба регионального управления МВД.

Нарушителя остановили на маршруте патрулирования на пятом Дягилевском проезде. Полицейские обратили внимание на мотоцикл «Альфа», у которого не было государственного регистрационного номера. Правоохранители остановили транспортное средство, за рулем которого был 40-летний мужчина. Полицейские установили, что у мужчины нет прав на управление транспортным средством и он был пьян. Алкотестер показал 0,545 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя отстранили от управления мотоциклом. На него составили протокол об административном правонарушении.