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Полицейские обнаружили в квартире рязанца более трех килограммов мефедрона
Мужчину задержали.

Полицейские обнаружили в квартире рязанца более трех килограммов мефедрона. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Вечером патрульные увидели на Касимовском шоссе молодого человека. При виде полицейского автомобиля он спрятался за остановку. Правоохранители решили проверить у него документы.

Мужчина резко бросился бежать через проезжую часть, а также выкинул в кусты сотовый телефон. Несмотря на оказанное сопротивление, 25-летнего рязанца задержали.

Выяснилось, что он причастен к незаконному обороту наркотиков. При обследовании его съемной квартиры на улице профессора Никулина полицейские нашли четыре пакета с мефедроном, а также гашиш, марихуану, электронные весы и упаковочные материалы.

Предварительно установлено, что мужчина являлся так называемым «держателем склада». Он получал и хранил оптовые партии наркотиков. Изъятый мефедрон рязанец планировал разделить на части и разложить в закладки по городу. Получателями товара были розничные дилеры.

Полицейские узнали, что преступник успел сделать три таких схрона. Так, на улицах Рязани нашли 170 граммов мефедрона.

Всего из оборота полицейские изъяли 3,87 килограмма наркотика.

На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору»). Его заключили под стражу.