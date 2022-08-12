Момент удара, после которого умер 14-летний петербургский хоккеист, попал на видео

О трагедии стало известно в пятницу, 12 августа.

Момент удара, от которого в Санкт-Петербурге скончался 14-летний хоккеист Всеволод Малков, попал на видео. Ролик появился в Telegram-канале SHOT .

Отмечается, что прибывшие медики смогли ненадолго реанимировать мальчика. Однако в больницу его привезли уже в состоянии клинической смерти. У него выявили закрытую травму грудной клетки, ушибы сердца и легкого.

Напомним, о трагедии стало известно в пятницу, 12 августа.