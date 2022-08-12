В Санкт-Петербурге 14-летний хоккеист скончался на тренировке после удара шайбой в грудь

Несчастный случай произошел во время одного из упражнений на тренировке в школе СКА.

В Санкт-Петербурге 14-летний хоккеист скончался на тренировке после удара шайбой в грудь. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщили РИА Новости.

Несчастный случай произошел во время одного из упражнений на тренировке в школе СКА. Юный хоккеист Всеволод Малков умер после того, как шайба попала ему в грудь в область сердца.

Прибывшие врачи не смогли спасти ребенка. Клуб проводит внутреннее расследование.