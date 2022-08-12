«Единая Россия»: врачи миссии ЕР примут участие в эвакуации детей Донбасса

«Единая Россия» развивает медицинское направление гуманитарной миссии на Донбассе и освобожденных территориях. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», депутаты в том числе будут эвакуировать новые категории тяжелых пациентов для лечения и реабилитации в российских клиниках, а также будут помогать эвакуировать детей с неврологическими нарушениями.

«Единая Россия» развивает медицинское направление гуманитарной миссии на Донбассе и освобожденных территориях. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», депутаты в том числе будут эвакуировать новые категории тяжелых пациентов для лечения и реабилитации в российских клиниках, а также будут помогать эвакуировать детей с неврологическими нарушениями.

О работе «Единой России» в меднаправлении рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов на ВКС с представителями министерств здравоохранения РФ и ЛДНР, регионов России и медиками.

По его словам, больных пациентов будут доставлять на лечение в Сибирь — Красноярск, ХМАО и Барнаул. Что касается детей — Башкортостанское отделение «Единой России» уже организовало реабилитацию для почти тысячи детей Донбасса, которых отобрали медики-добровольцы. Еще 150 детей приняли на отдых санатории Республики.

Хубезов добавил, что помимо этого, «Единая Россия» продолжает привлекать медиков-добровольцев для участия в гуманитарной миссии. На Донбассе и освобожденных территориях уже отработали 420 специалистов из России, еще 230 врачей приехали по линии Минздрава и центра медицины катастроф.

Там же трудятся и врачи из Рязанской области. По словам члена рязанского политсовета партии «Единая Россия», заместителя главного врача по поликлинической работе областной клинической больницы Сергея Чиркова, под руководством Дмитрия Хубезова трудились около 20 врачей.

«В больницах и гуманитарных центрах Донбасса помощь гражданским и военным продолжают оказывать медики из Рязанской области. Кроме этого, мои коллеги привозят оборудование, лекарства и другие препараты. Деятельность бригад координирует председатель комитета Госдумы по охране здоровья, парламентарий от региона Дмитрий Хубезов. Под его руководством отработало более 420 медиков, 20 из них — из Рязанской области. Я в том числе. При содействии Московского государственного университета и Дмитрия Хубезова „Единая Россия“ установила телемедицинское оборудование в Северодонецке, Купянске и Мариуполе. За это время осмотрено более 500 человек с различными хроническими заболеваниями, большая часть с болезнями сердечно-сосудистой системы. Проведены консультации с ведущими клиниками страны и профессорами МГУ, что позволило оперативно корректировать, назначать или выбирать новую тактику лечения для пациентов. Положительно оцениваю „Киоск здоровья“, где за несколько минут пациент может пройти первый этап диспансеризации. В Центральную городскую больницу Новой Каховки Херсонской области жители Рязанской области передали лекарства, средства ухода за пациентами, памперсы и пеленки, а также средства гигиены», — сказал Чирков.

На ВКС высказали и другие вопросы в области медицины. Так, министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев считает, что нужно задействовать медиков и для проведения выездной диспансеризации. Так больше людей получат медпомощь. Но, по его словам, Донбассу не хватает транспорта и медицинских комплексов для осуществления такой работы.

По словам замдиректора Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава Натальи Маркарян, потребности республик в транспорте будут закрыты в августе-сентябре. Туда доставят 386 машин скорой для двух республик и трех областей — Запорожской, Херсонской и Харьковской.

Помимо этого, на территории ЛДНР и освобожденных территориях открывают аптечные пункты — их уже более 1300. Член комитета Госдумы по промышленности Евгений Нифантьев отметил, что там создана система лекарственного обеспечения. Благодаря ней люди бесперебойно смогут получать лекарства и медицинскую помощь в лечебных организациях. За ценами всего ассортимента аптек и количеством жизненно важных лекарственных препаратов строго следят.

В заключении Хубезов отметил, что помощь Донбассу и освобожденным территориям отразят в народной программе «Единой России».

«Именно здесь и сейчас во многом решается судьба нашей страны. Поэтому контроль должен быть соответствующий. Будем закрывать потребности с нашими медиками-добровольцами. Но ключевую роль здесь должны играть регионы. Проблем много, и их надо решать вместе», — заключил он.

Справка:

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 12 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов. 60% гумпомощи, отправленной на Донбасс и освобожденные территории, помимо грузов Минобороны и МЧС собрано региональными отделениями «Единой России».

На Донбассе и освобожденных территориях работает 39 гуманитарных центров «Единой России». Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч человек.

Расширяется медицинское направление в рамках гуманитарной миссии «Единой России». При поддержке МГУ в Купянск уже доставлено телемедицинское оборудование. Терминалы для диагностики позволяют делать анализы, ЭКГ, мерить давление и передавать данные в режиме онлайн для последующих консультаций с узкими специалистами и профессорами МГУ. Такое же оборудование установят в каждом центре помощи «Единой России», где есть медицинский кабинет.