В Ярославле поезд насмерть сбил пенсионерку, застрявшую с тележкой на путях

Авария произошла в среду, 10 августа, на перегоне «Ярославль-Главный — Приволжье».

В Ярославле поезд насмерть сбил пенсионерку, застрявшую с тележкой на путях. Об этом пишет портал «Ярославль онлайн».

Авария произошла в среду, 10 августа, на перегоне «Ярославль-Главный — Приволжье». Поезд «Филино-Кострома» наехал на 62-летнюю женщину, когда она переходила железнодорожные пути на «красный» сигнал светофора.

В региональном управлении МВД рассказали, что у пенсионерки в момент перехода за пути зацепилось колесо тележки. Машинист видео женщину и экстренно затормозил. Она не успела отойти с путей и погибла.

Обстоятельство аварии выясняют сотрудники транспортной полиции.