В Воркуте задержали зацепера из Рязани

С ним провели профилактическую беседу и составили административный протокол по части 1 статьи 11.7 КоАП («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»).

В Воркуте задержали зацепера из Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Транспортная полиция задержала 25-летнего рязанца, который ехал между вагонами от станции Инта до станции Мульда.

Мужчина пояснил, что таким образом путешествует.

С ним провели профилактическую беседу и составили административный протокол по части 1 статьи 11.7 КоАП («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»).