В Воркуте задержали зацепера из Рязани
С ним провели профилактическую беседу и составили административный протокол по части 1 статьи 11.7 КоАП («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»).
В Воркуте задержали зацепера из Рязани. Об этом
Транспортная полиция задержала 25-летнего рязанца, который ехал между вагонами от станции Инта до станции Мульда.
Мужчина пояснил, что таким образом путешествует.
С ним провели профилактическую беседу и составили административный протокол по части 1 статьи 11.7 КоАП («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»).