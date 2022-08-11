В Рязани перед началом учебного года пройдет антитеррористичекая проверка учебных заведений

Во время проведения торжественных линеек с территорий учреждений уберут строительные и ремонтные бригады, автотранспорт и лиц, не имеющих отношения к мероприятию.

В Рязани перед началом учебного года пройдет антитеррористичекая проверка учебных заведений. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В среду, 10 августа, в горадминистрации прошло заседание антитеррористической комиссии. На нем обсудили безопасность учебных заведений Рязани перед началом учебного года.

Начальник управления образования Екатерина Пронина рассказала, что во всех образовательных учреждениях установлены кнопки экстренного вызова полиции, есть речевые системы оповещения и управления эвакуацией. До руководителей учреждений доведена информация о необходимости усиления охранно-пропускного режима.

Сообщается также, что перед 1 сентября все образовательные учреждения проверят на предмет обнаружения взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Во время проведения торжественных линеек с территорий учреждений уберут строительные и ремонтные бригады, автотранспорт и лиц, не имеющих отношения к мероприятию. Также во время проведения линеек организуют дополнительное дежурство ответственных лиц.