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В Госдуме предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей
Поднять МРОТ предложили с января 2023 года, на реализацию потребуется 1,16 трлн рублей.

В Госдуме предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия».

Депутаты фракции ЛДПР предложили с 1 января 2023 года повысить минимальный размер оплаты труда почти в два раза. По их расчетам на нововведение потребуется 1,16 трлн рублей.

Авторы документа подчеркнули, что величина МРОТ составляет 15 279 рублей, а средняя зарплата на апрель 2021 года в России составила 40 245 рублей.

В некоторых городах МРОТ выше, чем по России — в Якутии и Сахалинской области с учетом северного коэффициента он вышел 30 тысяч рублей, в Москве — 23,5 тысяч, а в Санкт-Петербурге — 21, 5 тысячи рублей, пишет издание.

Эксперты отметили, что резкий скачок уровня МРОТ вдвое может негативно сказаться на бизнесе — это приведет к вынужденному увольнению сотрудников работодателями и их разорению.