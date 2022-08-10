В Рязани пропала 68-летняя пенсионерка

Местонахождение Марии Мыльниковой неизвестно с 9 августа.

В Рязани пропала 68-летняя Мария Мыльникова. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд « ЛизаАлерт ».

Местонахождение женщины неизвестно c 9 августа.

Приметы: рост 155 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы с проседью, зеленые глаза.

При себе у нее была трость. Во что женщина была одета — неизвестно.

Отмечается, что пенсионерка не ориентируется в пространстве. Также у нее возможна потеря памяти.

Тех, кто что-то знает о местонахождении Марии Мыльниковой, просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112. Позже стало известно, что пенсионерку нашли живой.