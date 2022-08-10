В Башкирии семейную пару осудят за убийство сына 20-летней давности

Трагедия произошла в июле 2001 года. По версии следствия, 11-летнего мальчика задушила собственная мать.

В Башкирии семейную пару осудят за убийство сына 20-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления следкома .

Заявление об исчезновении 11-летнего ребенка поступило в полицию в июле 2001 года. Мальчик уехал на велосипеде от бабушки с дедушкой. После этого его никто не видел.

В 2017 году в лесу в Баймакском районе обнаружили человеческие останки. Проведенной сверкой с без вести пропавшими лицами и благодаря генетической экспертизе было установлено, что они принадлежат пропавшему ребенку.

Позже выяснилось, что мальчика задушила собственная мать. Ее склонил к этому сожитель. В июле 2001 года женщина уехала с ребенком в лес. Там она задушила сына поясом от халата. Тело мальчика она закопала на месте происшествия.

Супружескую пару обвиняют в убийстве ребенка, подстрекательстве и пособничестве. Расследование уголовного дела завершилось.