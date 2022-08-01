В Клепиковском районе росгвардейцы за сутки задержали двух пьяных водителей

Инциденты произошли в селе Екшур.

В Клепиковском районе росгвардейцы за сутки задержали двух пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Патрульные вечером в воскресенье, 31 июля, получили из полиции ориентировку на автомобиль KIA. По версии правоохранителей, его водитель был пьян.

Росгвардейцы заметили машину в селе Екшур. Ее остановили. За рулем был мужчина с признаками алкогольного опьянения. Жителя Подмосковья 1957 года рождения задержали и передали полицейским.

В 22:30 31 июля росгвардейцы обратили внимание на мужчину, неуверенной походкой шедшего к мотоциклу Hors 057. Он сел за руль и поехал.

Сотрудники вневедомственной охраны остановили транспорт и задержали мужчину 1976 года рождения. Его передали полицейским.