В Сараях полицейские остановили пьяную женщину за рулем
Инцидент произошел в воскресенье, 31 июля, в 23:50, на улице Садовая.
В Сараях полицейские остановили пьяную женщину за рулем. Об этом сообщило
Инцидент произошел в воскресенье, 31 июля, в 23:50, на улице Садовая.
Патрульные заметили автомобиль Chevrolet Niva. Они остановили его.
Алкотестер показал 1,277 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как рассказали журналистам сотрудники ГИБДД, у нее не было прав.
На женщину составили административный протокол.
Напомним, в этот же день в Клепиковском районе росгвардейцы остановили двух нетрезвых водителей.