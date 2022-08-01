В Сараях полицейские остановили пьяную женщину за рулем

Инцидент произошел в воскресенье, 31 июля, в 23:50, на улице Садовая.

В Сараях полицейские остановили пьяную женщину за рулем. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел в воскресенье, 31 июля, в 23:50, на улице Садовая.

Патрульные заметили автомобиль Chevrolet Niva. Они остановили его.

Алкотестер показал 1,277 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как рассказали журналистам сотрудники ГИБДД, у нее не было прав.

На женщину составили административный протокол.

Напомним, в этот же день в Клепиковском районе росгвардейцы остановили двух нетрезвых водителей.