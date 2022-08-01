Минприроды объявило проверку после жалоб рязанцев на дым и гарь от предприятия

Передвижная экологическая лаборатория приезжала для отбора анализа и проб воздуха

После жалоб рязанцев на дым и гарь от предприятия региональное минприроды объявило проверку. Об этом РЗН. инфо рассказала жительница дома № 10 на улице Юннатов.

По словам собеседницы, передвижная экологическая лаборатория снова приезжала для отбора анализа и проб воздуха. Это произошло после публикации материала о том, что из трубы предприятия «Ваш продукт» идет дым от копчения, доходящий до детской площадки и квартир.

Рязанка отметила, что в минприроды ей сообщили, что обращение дополнительно направлено в управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области.

Также в ведомстве пояснили, что ООО «Ваш продукт» объявили предупреждение «о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны окружающей среды».

Собеседница подчеркнула, что в Роспотребнадзоре ее оповестили, что лабораторные исследования в ближайшее время проведут и в ее квартире. Женщина добавила, что специалисты управления экономики и цифрового развития администрации города провели обследование территории на наличие запаха гари и дыма из-за предприятия ООО «Ваш продукт».

«С руководителям предприятия проведена разъяснительная беседа о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм», — говорится в сообщении.