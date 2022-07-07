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Утонувшая в Рязанской области девочка была волонтером
Волонтеры Клепиковского района выразили соболезнования родным.

15-летняя девочка, утонувшая в Туме, была волонтером. Об этом сообщил на странице «ВКонтакте» ее коллега по отряду.

Девочка была волонтером отряда «Открытые сердца» тумской школы № 46.

«Вика была добрым и отзывчивым человеком… Таких, как она, можно гордо назвать — ВОЛОНТЕР! Я был знаком с ней, и всегда был поражен ее оптимизму», — рассказал в соцсети юноша.

Он отметил, что девочка «в любой ситуации она всегда была на позитиве, и что самое главное, она всегда оставалась человеком».

Волонтеры Клепиковского района выразили соболезнования родным.

Прощание с девочкой прошло в четверг, 7 июля, в 11:00 в храме Пресвятой Троицы в Туме.

Напомним, девочка утонула 5 июля в затопленном карьере.