Утонувшая в Рязанской области девочка была волонтером
Волонтеры Клепиковского района выразили соболезнования родным.
15-летняя девочка, утонувшая в Туме, была волонтером. Об этом
Девочка была волонтером отряда «Открытые сердца» тумской школы № 46.
«Вика была добрым и отзывчивым человеком… Таких, как она, можно гордо назвать — ВОЛОНТЕР! Я был знаком с ней, и всегда был поражен ее оптимизму», — рассказал в соцсети юноша.
Он отметил, что девочка «в любой ситуации она всегда была на позитиве, и что самое главное, она всегда оставалась человеком».
Волонтеры Клепиковского района выразили соболезнования родным.
Прощание с девочкой прошло в четверг, 7 июля, в 11:00 в храме Пресвятой Троицы в Туме.
Напомним, девочка утонула 5 июля в затопленном карьере.