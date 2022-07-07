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Украине предрекли «исчезновение с карты мира»
По словам советника минобороны при экс-президенте США Дональде Трампе Дугласа Макгрегора, обе стороны должны мирно решить конфликт, в противном случае Украину ждут разрушения и гибель людей.

Украина может исчезнуть с карты мира, если в ближайшее время стороны конфликта не придут к какому-либо соглашению. Об этом в четверг, 7 июля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление полковника в отставке, советника минобороны при экс-президенте США Дональде Трампе Дугласа Макгрегора.

Он призвал страны Запада помочь мирно решить сложившуюся ситуацию. В противном случае, он предупредил Украину о неизбежных разрушениях и гибели людей.

Макгрегор также назвал Украину «фактически несостоявшимся государством».

«Я слышу от людей в Берлине, Париже и Лондоне о растущей поддержке этой идеи — настаивать на прекращении огня и достижении какого-либо соглашения. Поскольку мы не можем себе позволить воевать до последнего украинца», — заявил он.