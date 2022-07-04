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В Рязанской области УФАС наложило ограничения на магазины «Магнит» и «Пятерочка»
Ритейлерам запретили открывать магазины в ряде муниципальных образований региона по результатам анализа за 2021 год.

В Рязанской области УФАС наложило ограничения на магазины «Магнит» и «Пятерочка». Об этом говорится на сайте регионального госоргана.

Ритейлерам запретили открывать магазины в ряде муниципальных образований региона по результатам анализа за 2021 год. Региональное УФАС установило, что доли свыше 25% объема всех реализованных продовольственных товаров имеет торговая сеть «Пятерочка» в Ермишинском, Захаровском, Кадомском, Клепиковском, Кораблинском, Милославском, Пителинском, Путятинском, Рыбновском, Ряжском, Сапожковском, Сараевском, Старожиловском, Шацком, Шиловском районах и в Касимове.

Что касается «Магнита», то его доля составляет свыше 25% в Кадомском и Сараевском районах Рязанской области.

По законодательству, если доля торговой сети превышает эти 25%, то она больше не имеет права приобретать и арендовать дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности.