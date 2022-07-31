В Рязани после пожара на улице Бирюзова госпитализировали мужчину
В Рязани вечером в субботу, 30 июля, загорелась квартира на улице Бирюзова. Пострадал мужчина, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В Рязани вечером в субботу, 30 июля, загорелась квартира на улице Бирюзова. Пострадал мужчина, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 22:11. Пожар произошел в двухкомнатной квартире девятиэтажного дома.
В комнате сгорела мебель. Площадь пожара составила 2 кв. м. Пострадавшего мужчину госпитализировали. Его личность устанавливается.
Устанавливаются причина случившегося и ущерб.
На место выезжали пять автомобилей, 15 человек.