Путин утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктрину

Президент России Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота, сообщает РИА Новости. Документы опубликованы на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота, сообщает РИА Новости . Документы опубликованы на сайте Кремля.

Подписание прошло 31 июля в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости перед началом военно-морского парада.

Морская доктрина от 17 июня 2015 года отныне считается недействительной. Указ о Корабельном уставе содержит изменения в уставах внутренней службы и гарнизонной и караульной служб российских Вооруженных сил. В новой Морской доктрине речь идет о границах и зонах интересов страны.

По словам Путина, Россия открыто обозначила границы, в том числе в Арктике и на Черном море.

«Россия будет твердо всеми средствами обеспечивать защиту своих морских рубежей», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что российский флот будет молниеносно отвечать всем, кто посягнет на суверенитет и свободу России.

Указы вступают в силу в день подписания.