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В августе российских автовладельцев коснется ряд нововведений
В августе в России примут ряд изменений в автомобильной сфере. Подробно о нововведениях сообщает «Газеты.Ru».

В августе в России примут ряд изменений в автомобильной сфере. Подробно о нововведениях сообщает «Газеты.Ru».

Автовладельцы больше не смогут купить ОСАГО по прежнему тарифу. В августе новые тарифы должны вступить в законную силу. Для легковушек базовая ставка ОСАГО будет в диапазоне от 1 646 до 7 535 рублей. Тарифный коридор расширят на 17,8% для такси, грузовиков и транспорта оперативных служб, на 21% — для мотоциклов и мопедов и на 15% для автобусов. Также Центробанк повышает региональные коэффициенты «автогражданки» в среднем на 6%.

ГИБДД тестирует внедрение систем видеофиксации, которые встроены в светосигнальные балки (стробоскопы) патрульных автомобилей. Тестирование системы пройдет в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Такие камеры фиксируют транспортный поток на 360° вокруг машины и могут выявлять нарушения ПДД и разыскиваемые автомобили. Если испытания пройдут успешно, использование камер внедрят в работу патрульных служб ДПС в 2023 году.

Вступят в силу и законодательные изменения, связанные с введением на платных трассах безбарьерных систем взимания платы под названием «свободный поток». Выезжая на платную дорогу без остановки у шлагбаума водителям нельзя двигаться на машине с нечитаемыми, скрытыми или видоизмененными номерами. Минимальный штраф составит 500 рублей. В новых правилах указано, что оператор может не пропускать через пункт взимания платы пользователей, не оплачивающих проезд или имеющих просроченную задолженность по оплате.

Правительство собирается усилить контроль над такси и агрегаторами. Шоферы не смогут работать в такси, пока не пройдет год со дня окончания срока лишения водительских прав. В проекте закона прописываются требования к внешнему виду такси. Также в нем говорится, что машины должны оснащаться устройством контроля за вниманием, усталостью и сонливостью водителя. Кроме того, власти требуют от служб заказа такси предоставлять ФСБ автоматизированный удаленный доступ к базам данных обработки и передачи заказов. Разрешение на работу смогут получить самозанятые физлица, если они заключат договор со службой заказа легкового такси.