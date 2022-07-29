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В Сараевском районе из-за разряда молнии сгорело около десяти гектаров пшеницы
Возгорание случилось в четверг, 28 июля.

В Сараевском районе из-за разряда молнии загорелось поле с пшеницей. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Возгорание случилось в четверг, 28 июля. Сперва загорелось поле в ОАО «Кривское АО». Ситуацию осложнил сильный ветер. После огонь перекинулся на соседнее поле, принадлежащее индивидуальному предпринимателю.

«Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы ни люди. Должное надо отдать молодому парню Сергею Фокину, который проезжал мимо на тракторе. Он ковшом старался отгрести пшеницу от загоревшегося поля. Все другие, кто в это время был рядом, отбивали пламя подручными средствами, в основном ветками», — заявила глава Борецкого сельского поселения Валентина Ряшенцева.

По словам предпринимателя Александра Абрамова, сгорело около десяти гектаров.