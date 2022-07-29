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В Приморье под колесами локомотива погиб мужчина
Труп обнаружили на 9226-м километре перегона станции Кипарисово — станции Раздольное Дальневосточной железной дороги.

В Приморье под колесами локомотива погиб мужчина. Об этом сообщило РИА Новости.

Трагедия произошла в ночь на пятницу, 29 июля, на 9226-м километре перегона станции Кипарисово — станции Раздольное Дальневосточной железной дороги.

На путях обнаружили труп мужчины 1998 года рождения.

Как рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте С. К. России, увидев человека, локомотивная бригада начала экстренно тормозить и подала звуковые сигналы. Мужчина на них не отреагировал. «Принятые машинистом меры экстренного торможения и подаваемые сигналы громкости не позволили избежать наезда. Пострадавший от полученных травм скончался на месте», — сообщили в ведомстве.

На данный момент специалисты начали доследственную проверку. Они устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.