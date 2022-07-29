В Приморье под колесами локомотива погиб мужчина. Об этом сообщило
Трагедия произошла в ночь на пятницу, 29 июля, на 9226-м километре перегона станции Кипарисово — станции Раздольное Дальневосточной железной дороги.
На путях обнаружили труп мужчины 1998 года рождения.
Как рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления
На данный момент специалисты начали доследственную проверку. Они устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.