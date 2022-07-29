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В Нижневартовске мужчина погиб, спасая детей из водоворота

В Нижневартовске мужчина утонул, пытаясь спасти детей из водоворота. Об этом сообщил НТВ.

Местный житель рыбачил на реке Обь вместе с другом. Мужчины увидели, что начали тонуть две девочки и мальчик. Они вытащили детей из воды, но один из мужчин не смог выплыть из водоворота.

«Александр спасал дольнюю девочку. Это было очень уже далеко, я его видел, но потом, когда уже туда подплыл, Сашу не увидел», — рассказал друг погибшего.

Отмечается, что с ходатайством о посмертном награждении мужчины выступи МЧС. На месте его смерти собираются установить памятный обелиск.