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В Саратовской области «ВАЗ» протаранил опору моста и загорелся, погиб водитель
Его тело спасатели доставали при помощи гидравлического инструмента.

В Саратовской области «ВАЗ» протаранил опору моста и загорелся, погиб водитель. Об этом пишет портал «Версия Саратов» со ссылкой на региональную службу спасения.

Авария произошла в четверг, 28 июля, в 01:21 на подъезде к Вольску. На трассе «Вольск-Черкасское-Калмантай» 22-летний водитель на «ВАЗ-2114» превысил скорость и врезался в опору моста, после чего машина загорелась. Мужчина погиб на месте ДТП.

Его тело спасатели доставали при помощи гидравлического инструмента.

Региональное управление ГИБДД проводит проверку.