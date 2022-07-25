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Полицейские обнаружили на участке в центре Рязани плантацию конопли
Хозяина территории задержали.

В Рязани на частном участке обнаружили плантацию конопли. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Полицейские осмотрели территорию участка, а также обследовали частный дом. Они расположены на одной из улиц центра Рязани.

В разных частях участка оперативники нашли 214 кустов конопли, а также специальный садовый инвентарь для ухода за растениями.

В изготовлении марихуаны признался хозяин домовладения пенсионного возраста. При обследовании дома полицейские узнали, что рязанец высушивал коноплю в подвале. Из сырья он готовил марихуану, настойки и наркосодержащие конфеты. По словам мужчины, он делал запрещенные вещества для личного употребления.

Также в комнатах правоохранители нашли пакетики с марихуаной. В морозильной камере полицейские обнаружили банку с 188 граммами наркотиков, емкость с 50 граммами гашишного масла и наркосодержащую конфету.

На рязанца завели уголовные дела по части 2 статьи 228 («незаконное изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере») и части 1 статьи 231 УК РФ («незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Специалисты устанавливают обстоятельства деяний.