В Госдуме предложили увеличить срок банковских переводов для борьбы с мошенниками

Согласно законопроекту, банки должны будут вернуть клиентам средства, если не проведут специальную проверку на «признаки мошеннических операций».

В Госдуме предложили увеличить срок банковских переводов для борьбы с мошенниками. Об этом пишет « Коммерсант ».

Согласно документу, банки должны будут провести специальную проверку переводов на «признаки мошеннических операций». Если действия подтвердятся, то перевод смогут блокировать на два дня, даже если клиент подтвердит операцию.

По мнению экспертов, предлагаемые меры не будут эффективными, так как базы мошенников, на которые ориентируются банки, обновляется с задержкой в пять-семь дней.

За это время злоумышленники могут вывести крупные суммы со счетов россиян.