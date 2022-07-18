Россиянам посоветовали подготовить тревожные чемоданчики

Ранее стало известно, что в Москве 20 июля пройдет плановая проверка системы оповещения. В этот день с 10:40 до 12:00 последовательно во всех районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением: «Внимание всем». Также информация поступит в эфир теле- и радиоканалов.

Россиянам рассказали о плане действий при объявлении чрезвычайной ситуации. Разъяснение в понедельник, 18 июля, дал специалист по выживанию «Михаил Макеев» в интервью с «Лентой.ру».

По словам Макеева, для начала необходимо понять характер происшествия. О ЧС всегда передадут по телевизору, радио, также сообщат в интернете.

«Только зная это можно будет предпринимать следующие действия. Варианта здесь, по большому счету, два: бежать или сражаться. Бежать — значит, срочно уезжать из города, взяв тревожный чемоданчик», — сказал специалист.

Например, в случае, если произошла техногенная катастрофа, беспорядки или взрыв на химпроизводстве — лучше остаться дома.

«Возможно, понадобится занавесить окна, закрыть их мокрыми тряпками, чтобы какие-то газы не попадали в квартиру с улицы. Для этого жилполщадь, естественно, тоже должна быть подготовлена заранее. Прежде всего, в квартире должен быть запас воды на каждого человека из расчета пять литров в сутки: здесь и вода для приготовления пищи, и техническая вода. Также необходим запас еды и теплые вещи. Возможно, палатка», — перечислил эксперт.

Палатка, по мнению Макеева, особенно пригодится в квартире зимой, когда отключат отопление. Тогда есть возможность не замерзнуть.

В любом другом случае стоит прибегнуть ко второму варианту — бежать. Для этого необходимо оповестить своих родственников. Сделать это лучше через простой заряженный телефон с зарядным устройством или через радиостанцию. Оба этих предмета должны быть в тревожном чемоданчике.

Также в нем должны находиться вода и еда, долгохранящиеся снеки, батончики, средства связи, светоотражающий жилет, запасные теплые вещи, легкая пуховая куртка, шапка, независимо от времени года. Кроме того, в чемоданчике должны быть наличные деньги, карта, либо устройство с закачанной на него картой. В тревожном чемоданчике должно найтись место и для ценных вещей, драгоценностей, документов, чтобы потом не пришлось тратить время и ресурсы на их восстановление.

«Конечно, помимо этого должны быть и средства разведения огня, нож, не в качестве оружия, а как бытовой инструмент. Но пригодиться могут и средства самообороны, например, перцовый баллончик», — заключил Макеев.

Ранее стало известно, что в Москве 20 июля пройдет плановая проверка системы оповещения. В этот день с 10:40 до 12:00 последовательно во всех районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением: «Внимание всем». Также информация поступит в эфир теле- и радиоканалов.