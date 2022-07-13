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В Рязани одобрили строительство ресторанного комплекса за ТЦ «Премьер»
Ожидается, что комплекс будет состоять из двух зданий, вокруг которых расположится сквер.

Рязанская комиссия по землепользованию и застройке одобрила строительство ресторанного комплекса на берегу Трубежа. Соответствующее заключение опубликовали в газете «Рязанские ведомости» в среду, 13 июля.

«Признать целесообразным предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 13 590 кв.м. А также рекомендовано главе города принять решение о предоставлении ООО „Промактив“ разрешения на строительство», — указано в заключении.

Ожидается, что комплекс будет состоять из двух зданий, вокруг которых расположится сквер. Речь идет об участке на берегу Трубежа в новом микрорайоне за ТЦ «Премьер» и «Декатлон».

Ранее строительство ресторанного комплекса планировали обсудить на слушаниях.