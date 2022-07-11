В Подмосковье на тренировке погиб атаман казачьих войск

Мужчина получил смертельный удар саблей в грудь. Возбуждено уголовное дело.

В Подмосковье на тренировке погиб атаман казачьих войск. Об этом пишет Telegram-канал 112 в понедельник, 11 июля.

Тренировка казаков на саблях проходила под Истрой. 57-летний член «Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья» неудачно зашел за спину своего 63-летнего спарринг-партнера и получил удар саблей в нижнюю часть груди.

Мужчина умер до приезда медиков. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.