Смертельный пожар в Сапожковском районе произошел из-за неисправной проводки

В субботу, 9 июля, в селе Коровка загорелся частный дом. Погибла 96-летняя женщина.

Смертельный пожар в Сапожковском районе произошел из-за неисправной проводки. Об этом пишет ИД «Пресса».

В субботу, 9 июля, в селе Коровка загорелся частный дом.

Начальник пожарно-спасательной части № 36 Дмитрий Акиньшин рассказал, что возгорание произошло из-за проблем с проводкой. В доме проживали четыре человека, в том числе женщина 1926 года. Ее спасти не удалось.