«Новая газета»: врачи рязанской БСМП с июля лишатся «губернаторских» выплат

Ежемесячную надбавку врачи получали с ноября 2021 года.

Врачи рязанской БСМП с июля лишатся «губернаторских» выплат. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на собственный источник на станции скорой помощи.

Ежемесячную надбавку врачи получали с ноября 2021 года. Тогда стимулирующие выплаты пообещал назначить Николай Любимов. Несмотря на то, что надбавку прозвали «губернаторской», деньги на нее выделил федеральный бюджет. По информации издания, это произошло после визита в Рязанскую область министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Собственный источник сообщил «Новой», что слухи о прекращении выплат давно ходили как на станции скорой помощи, так и в районных больницах. В настоящее время финансисты уже сообщили работникам о том, что за июль выплат не будет.

Размер надбавки был следующим: врачи получали по 20 тысяч, средний медперсонал — 15 тысяч, водители — 10 тысяч, младший медперсонал — пять тысяч рублей в месяц.

Также источник рассказал «Новой», что врачам перестали платить «ковидные» выплаты: из-за спада пандемии количество выплат уменьшилось, а с мая 2022 года на вызовы к больным коронавирусом и вовсе будет ездить только инфекционная бригада.

Фельдшер выездной бригады из Рязанского района Наталья Портная написала на странице врио губернатора Павла Малкова, что получает оклад 9 100 рублей.

«Жить на оклад в 9100 рублей (на одну ставку) очень непросто! Поэтому поддержка правительства нам необходима! Тем более штат сотрудников не увеличивается, остались работать самые стойкие! Мы любим свою профессию! Мы отдали ей много лет своей жизни! Надеемся на Вашу поддержку!», — говорится в сообщении.

Собеседник же «Новой газеты» предположил, что после получения зарплаты без стимулирующих выплат, многие сотрудники БСМП уволятся.