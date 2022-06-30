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Сенатор предложил регистрировать самокаты в ГИБДД
По его словам, нужно снизить число ДТП с этими транспортными средствами.

Сенатор Александр Башкин заявил, что электросамокаты определенной категории нужно ставить на учет в ГИБДД и платить за них налог. Об этом передает РИА Новости.

По его словам, нужно снизить число ДТП с этими транспортными средствами. Он предложил переводить их в разряд транспортных средств «со всеми вытекающими»: регистровать в ГИБДД, оформлять ОСАГО, платить транспортный налог.

Башкин отметил, что статистика травматизма с участием электросамокатов растет в «геометрической прогрессии».

По его словам, в 2021 году зарегистрировано 672 инцидента с такими транспортными средствами, причем 20 из них — с летальным исходом.

«Но и этой статистике верить нельзя, поскольку люди на электросамокатах и скутерах считаются пешеходами и по многим инцидентам попадают в этот разряд», — отметил сенатор, указав, что случаев гораздо больше.

Он отметил, что нужно выдавать номера электросамокатам в виде электронного чипа, а также определить, кому можно управлять этими транспортными средствами.