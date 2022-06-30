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Россия вывела гарнизон с острова Змеиный
В Минобороны объяснили, что этот шаг лишает Киев спекулировать на продовольственном кризисе.

Россия вывела войска с острова Змеиный. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что этот жест продемонстрировал мировому сообществу, что Россия не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу зерна из Украины.

В Минобороны добавили, что этот шаг лишает Киев спекулировать на продовольственном кризисе, спекулируя, что вывоз невозможен из-за российских войск.

В ведомстве объяснили, что украинская сторона должна разминировать черноморское побережье у своих берегов, чтобы возобновить поставки.

Ранее Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, в Москве опровергали обвинения.