Россия вывела гарнизон с острова Змеиный
В Минобороны объяснили, что этот шаг лишает Киев спекулировать на продовольственном кризисе.
Россия вывела войска с острова Змеиный. Об этом передает
Отмечается, что этот жест продемонстрировал мировому сообществу, что Россия не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу зерна из Украины.
В Минобороны добавили, что этот шаг лишает Киев спекулировать на продовольственном кризисе, спекулируя, что вывоз невозможен из-за российских войск.
В ведомстве объяснили, что украинская сторона должна разминировать черноморское побережье у своих берегов, чтобы возобновить поставки.
Ранее Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, в Москве опровергали обвинения.