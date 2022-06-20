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В Рязани прошел тренинг по бережливому производству
Его участниками стали сотрудники шести рязанских предприятий. Обучение провели эксперты регионального центра компетенций Рязанской области (РЦК).

В пятницу, 17 июня, на базе АНО «Агентство развития бизнеса» состоялся тренинг для инструкторов по бережливому производству предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Его участниками стали сотрудники шести рязанских предприятий. Обучение провели эксперты регионального центра компетенций Рязанской области (РЦК).

По словам специалиста РЦК Виктора Михеева-Даниловцева, подготовка и обучение инструкторов по бережливому производству на каждом конкретном предприятии способствует самостоятельному развитию производственной системы, а также позволяет повышать компетенции персонала.

«Сегодня мы акцентировали внимание сотрудников компаний на том, как подать учебный материал, какие существуют барьеры в коммуникациях и как замотивировать персонал к обучению, — отметил он. — Благодаря курсу, предприятия смогут тиражировать полученные знания и практический опыт применения инструментов бережливого производства, а значит — беспрерывно увеличивать рост производительности труда».

Как отметила участник тренинга, руководитель учебного центра компании «Тепловодохран» Ирина Фирсова, подобные мероприятия всегда заряжают энергией, вне зависимости от конкретной темы и продолжительности обучения.

«Особо понравились примеры из практики, доступность и информативность семинара, а также сотренерство экспертов РЦК и их работа с аудиторией. Появилась уверенность в возможности прогресса и желание работать по-новому», — поделилась Ирина.

Отмечается, что национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента России Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.